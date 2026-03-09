Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 9'uncu güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 10 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu. ABD ise şimdiye kadar 7 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Son olarak İran'ın İsfahan kentindeki en önemli tesislerinden biri İsrail-ABD saldırılarında hedef alındı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz.” diye konuştu.