Vietnam'da bulunan Parfüm Nehri, adıyla dikkat çekerken kokusunu ise nehrin kenarında bulunan çiçeklerden alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan mezarlar ise ziyaretçilerin merak ettiği kültürel miraslar arasında.

Nguyen İmparatorlarının mezarları, nehir boyunca yer alırken, bunun yaşam ve ölüm anlayışına duydukları saygıdan kaynaklanıyor. Zengin mimari detayları, heykelleri ve süslemeleriyle dikkati çeken mezarlar, hem tarih meraklılarının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

MEZARLAR ZİYARET AKININA UĞRUYOR

En çok ziyaret edilen Nguyen İmparatorluğu mezarlarından biri olan Khai Dinh'in mezarı, mimari zenginliğiyle öne çıkıyor.

Hem yerel hem de Batı mimarisinden izler taşıyan bu yapı, Hindu ve Budist sanatının harmanlandığı neoklasik tarzıyla Vietnam’ın kültürel mirasının en önemli örnekleri arasında gösteriliyor.