Türkiye’de 2026 trafik denetimleri kapsamında şirket araçlarına yönelik SGK kontrolü sıkılaştırıldı.

Denetimlerde, şirket adına kayıtlı bir aracı o firmada sigortalı olarak çalışmayan bir kişinin kullanması halinde şirketlere para cezası kesiliyor.

İlk tespitte ceza 66 bin 60 TL olarak uygulanırken, ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda tutar 198 bin 180 TL’ye kadar çıkıyor.

SGK KAYDI TRAFİK DENETİMİNDE SORGULANIYOR

Rutin trafik kontrollerinde polis ekipleri, sürücünün SGK sistemi üzerinden sigortalı olup olmadığını anlık olarak sorguluyor.

Eğer aracı kullanan kişinin ilgili şirkette sigorta kaydı bulunmuyorsa, durum tutanak altına alınıyor. Bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iletiliyor ve şirket hakkında işlem başlatılıyor.

PARA CEZASI 198 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

GZT'de yer alan habere göre, uygulamada ilk ihlalde 66.060 TL idari para cezası kesiliyor. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ceza üç katına çıkarak 198.180 TL’ye ulaşıyor.

Bu nedenle şirket araçlarını kullanan personelin sigorta kaydının güncel ve aktif olması kritik önem taşıyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE KAPSAMINDA

Söz konusu uygulama, 2021’den bu yana SGK ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yürütülen kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirildi.

Amaç, şirket araçlarının yetkisiz ve sigortasız kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçmek ve kayıt dışı çalışmayı azaltmak.