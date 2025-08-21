Dünya genelinde hızla yayılan Labubu bebekleri, Çinli koleksiyon oyuncak devi Pop Mart’a rekor kazanç getirdi. Şirket, yılın ilk yarısında kârını neredeyse yüzde 400 artırarak dikkat çekici sonuçlar açıkladı. Pop Mart CEO’su Wang Ning, 2025 için belirlenen 20 milyar yuanlık (2,78 milyar dolar) gelir hedefini “rahatlıkla aşacaklarını” söyleyerek, yıl sonu için 30 milyar yuan (4,18 milyar dolar) beklentisini paylaştı.

RİHANNA VE DAVİD BECKHAM'IN ELİNDE GÖRÜLDÜ

Pop Mart’ın en popüler ürünü olan Labubu bebekler, 2024’ün ilk yarısında 4,81 milyar yuan (670 milyon dolar) gelir sağlayarak toplam cironun üçte birinden fazlasını oluşturdu. “The Monsters” serisinin başarısı, markayı dünya çapında bir fenomen haline getirdi. Rihanna ve David Beckham gibi ünlülerin de tercih ettiği Labubu, mağazalarda hızla tükeniyor.

Şirket bu hafta, telefonlara takılabilen “Mini Labubu” versiyonunu piyasaya sürecek. Bu haberin ardından Pop Mart hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 12,5 değer kazanarak 2020’deki halka arzından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yıl başından bu yana hisseler yüzde 230’dan fazla arttı; şirketin piyasa değeri 50 milyar doları aşarak Barbie’nin üreticisi Mattel ve Hello Kitty’nin sahibi Sanrio’yu geride bıraktı.

TÜM DÜNYADA MAĞAZALAR AÇIYORLAR

Pop Mart, yalnızca mevcut ürünleriyle yetinmiyor. Şirket, Orta Doğu, Orta Avrupa ve Latin Amerika pazarlarına açılmayı planlıyor. ABD’de 40 mağazası bulunan Pop Mart, yıl sonuna kadar 10 yeni mağaza daha açacak. Önümüzdeki iki yıl için de “hızlı genişleme” süreci öngörülüyor.

UZMANLAR UYARDI: ÇOK RİSKLİ

Analistler, mevcut serilerin yeniden stoklanması ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinin şirketin büyümesini destekleyeceğini belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar, Pop Mart’ın borsa değerinin uzun vadeli risklere rağmen aşırı yüksek olduğu görüşünde.

Pop Mart’ın uzun vadeli planları arasında, sevilen karakterlerini animasyon filmleri ve tema parkları aracılığıyla hayata geçirmek de bulunuyor. Ancak bu projelerin kısa vadede şirketin gelirlerine büyük katkı sağlaması beklenmiyor.