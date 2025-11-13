Benzin istasyonu ve oteli bulunan bir iş insanı, turizm alanında bulunduğu için imar talebinde bulundu. 2023 yılında Şişli Belediyesi’ne başvuran şirket yetkilisi İsmail Hakkı Yüksel’in talebi imar değişikliğiydi. Sonucunda parsel bazında imar değişiklik yetkisi olmadığından belediye bu talebi reddetti.

Bu taleple ilgili belediye çalışanı Adem Altıntaş ise verdiği ifadede şöyle dedi:

“Resul Emrah Şahan ile görüşüp talebin olup olamayacağını sorduğumda sağlanan artısın %15'ine denk gelen bedel tutarında kamu binası yapılması halinde değişikliğin olabileceğini bildirdi. Yüksel ailesi ile yaptığım görüşmelerde bu talebi çok bulup, süreçten vazgeçtiler.”

Şirket yöneticisi: “Neden böyle bir beyanda bulundu bilmiyorum”

Fakat bu sadece Altıntaş’ın iddiasıydı. Çünkü şirket yetkilisi İsmail Hakkı Yüksel, ne Şahan’la görüştüğünü ne de böyle bir talebin kendilerine sunulduğunu söyledi:

“Resul Emrah Şahan o dönem belediyede yetkiliydi. Kendisiyle hiç görüşmedim. Talebim reddedilince İlker isimli kişiye hukuka uygun bu talebimin neden reddedildiğini sordum. Bana sadece uygun görülmediğini söyledi.

Adem Altıntaş belediyeyle görüşmeler yaptı ancak bana belediye görevlilerinin artışın %15' ine denk gelecek bedel tutarında kamu binası yapılması gerektiğine ilişkin bir teklifle gelmedi. Biz de süreç aleyhimize sonuçlanınca dava yoluyla hakkımızı aramak istedik. Adem Altıntaş' ın neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Resul Emrah Şahan ile kendi aralarında böyle bir konuşma geçmiş olabilir. Ancak tarafımızdan istenilen bir şey olmadı.”

Yetki bile Şişli’de değil

Resul Emrah Şahan da bu suçlama kendisine sorulduğunda, “Böyle bir şey hatırlamıyorum. Parsel bazında biz hiç plan değişikliği yapmadık. Plan değişiklikleri bölge bazında yapılacak değişikliklerdir. Böyle bir talep gelmiş ise bile zaten yapmamışızdır. Bu tarz talepler bize çok geliyordu” dedi.

Belediyenin imar müdürü İlker Çelebi de Şahan’la paralel olarak bu yetkinin İBB’de olduğunu ifade etti.

Fakat savcılık, rüşvet alan ve veren, böyle bir konuşma ve talep olmadığını söylemesine rağmen, imar müdürünün de ‘yetki bizde değil’ demesine rağmen bir belediye çalışanının ifadesine dayanarak Emrah Şahan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş hakkında rüşvetten ceza istedi.