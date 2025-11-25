OYAK’ın Sivas Divriği’deki yer altı madenciliği operasyonlarını 2026 itibarıyla durdurma kararı alması ve işten çıkarmalara başlamasına sendikalardan tepki var.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Dev Maden-Sen’den yapılan açıklamada “Biz biliyoruz ki Divriği halkı birlik ve beraberliğini sağlarsa bu şirketler işçileri işten çıkaramaz, madenleri kapatamaz. Çünkü madenlerimiz o şirketlerden önce de vardı, onlardan sonra da var olmaya devam edecek” denildi.

Açıklamada, “On binlerce işçi çalıştıran bu şirketler 700 işçiyi işten çıkararak mı kâr edecekler” diye soruldu.