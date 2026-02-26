İktidarın yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yandaş şirketlerine yaptırdığı köprü ve otoyolların işletme süresi bitmesine rağmen devretme aşamasına bir türlü geçilemiyor. YİD modeli ile yaptırılan bazı köprü ve otoyolların işletme süresi yakında dolacak, ancak iktidar bu otoyol ve köprüler için ‘Maliyet artışı’ ya da ‘Yeni proje’ adı altında yeni ihale ve süre uzatımı planlıyor. İktidarın gider ayak firmaların ceplerini doldurmaya çalıştığını söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “şeffaflık yok” dedi.

SÖZLEŞMELER YAP-BOZ OLDU

AKP’nin “Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak” diyerek yaptırdığı köprü ve otoyolların işletme süresi dolmasına rağmen çeşitli oyunlarla bu köprü ve otoyolların kamuya devrini geciktirmesi “Deli Dumrul düzeni devam edecek” dedirtti. Bu durumdaki otoyolları örneklendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “26 Ağustos 2016’da hizmete giren ve IC Içtaş firmasına 7 yıl 8 ay 20 gün işletme süresi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, 2024 Mayıs ayında kamuya devredilmesi gerekiyordu. Ancak ’Maliyet artışı’’ gerekçesiyle işletme süresi 2028’e kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı.

İktidarın giderayak bu projelerin firmalar tarafından işletilme sürelerini uzatmayı hedeflediğini belirten Sarıgül, “Kamuya devretmeden firmalarının kasasını doldurmayı amaçlıyorlar. Yap işlet devret sözleşmeleri resmen yap boza dönmüş durumda. Şeffaflık da yok. Yapılan sözleşmede hangi maddeler var ve hangi şartlar sonradan değiştirildiği açıklanmıyor” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül

4 yılda 1.2 milyar dolar kazanacaklar

2024’te kamuya devredilmesi gereken Yavuz Sultan Selim Köprüsü için firmaya 4 yıl ek süre verildiğini hatırlatan CHP’li Mustafa Sarıgül, “Firma 1 milyar 200 milyon dolar daha kazanacak. Bugüne kadar 470 milyon araç garantisi verilen köprüde garantilerin yüzde 50’si bile tutmadı. Bu köprü için firmaya yıllık 300 milyon dolar ödeyen iktidar, yıllık 150 milyon dolar kâr eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü de özelleştirmenin peşinde” dedi.