Belce ÖRÜ ERÇIN / SÖZCÜ

Çalışana çoğunlukla promosyon vermeyi tercih etmeyen işverenin tavrı, bir işte kalınan ortalama sürenin 3 yılın altına düşmesi nedeniyle değişmeye başlamış olabilir.

‘ZORUNLULUK YOK’

SGK Uzmanı Mert Nayır, şirketlerin Z kuşağı çalışanıyla en az 1 veya 2 yıllık çalışması karşılığında diğer haklarının yanı sıra promosyon ödenmesi konusunda anlaşma imzalamaya başladığını belirtti.

Banka ile işveren arasındaki maaş sözleşmelerinin genellikle 2 yıllık yapıldığını söyleyen Nayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışan sayısına göre değişmekle birlikte bankaların her çalışan için her yıl için 15 bin lira ile 40 bin lira arasında promosyon ödeniyor.

Promosyon ödemesi parça parça ya da tek seferde toplu olabiliyor.” Bu ödemelerin işveren ile banka arasında şekillendiğini belirten Nayır, yasada işçiye verilmesine yönelik bir zorunluluk bulunmadığını vurguladı. Başbakanlık Genelgesi uyarınca banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının kamu personeline dağıtılması ise zorunlu.