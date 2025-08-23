Vahşi madencilik ve yangınlar yüzünden ormanlarımız hızla yok olurken orman katliamını hızlandıracak yeni bir düzenleme daha geldi.

Ormanları korumakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı, madencilere kestikleri orman alanının en az iki katı kadar alanı daha kesmelerinin önünü açan bir yönetmelik çıkardı. Yeni düzenleme maden şirketlerini sevince boğdu.

KES KESEBİLDİĞİN KADAR

Yeni yönetmeliğe göre, ormanların içinde binlerce ağaç kesip altın, gümüş, kömür arayan, mermer ocakları açan madenciler, en az kesip biçtikleri alan kadar bir ormanlık alanı daha maden için kazabilecekler.

Bu devasa alandaki tüm ağaçları kesip büyük maden çukurları açabilecekler.

Mevcut düzenlemede, ağaç kestikleri ormanın içinden maden çıkaran şirketler, izinli ruhsat sahasının dışında yeni maden sahası açabilmek için mevcut alanın üstünü kapatıp ağaçlandırmaları (rehabilitasyon) gerekiyordu.

MADENCİLER MUTLU

Yeni düzenlemede ise altın, gümüş, bakır, kömür çıkarmak örneğin 150 hektarlık ormanı tahrip eden şirketler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alacakları ‘rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair’ herhangi bir yazıyla aynı yerde en az 150 hektar orman alanını daha tahrip edebilecekler.

Düzenlemeyi olumlu bulduklarını açıklayan Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, “Bu düzenleme sektörün önünü açarken sorumluluğumuzu güçlendiriyor” dedi.

Bu karar yangından daha beter

Orman talanını ikiye katlayacak yeni düzenlemeye Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), “Yangından daha beter bir adım” diyerek karşı çıktı. TOD yetkilileri, hiçbir bilimsel rapor ya da heyet şartı aranmaksızın basit bir yazıyla yeni izinlerin verilecek olması nedeniyle ormanların hızla talan edileceği uyarısında bulundular. Yetkililer, “Ormanlarımız artık yangından daha büyük risk altında” dediler.