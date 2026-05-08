TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyetinde olan kurumlar ile zirai üretim faaliyeti ile iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların da yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi oranı yüzde 12.5’e indirildi.

YETERSİZ BULDU

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, yurt dışı kazançlarına sağlanan 20 yıllık vergi muafiyeti için “Düzenleme, ‘zengin göçü’ olarak artık tüm dünyada var” dedi.

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı ise varlık barışının içerisine vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırma düzenlemesinin de eklenmesini istedi.

AKP milletvekillerinin barış düzenlemesini, hükümet ortağı MHP yetersiz buldu. MHP’li Kalaycı, “Vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale gelmiş esnaf ve iş insanlarımız için yeniden yapılandırmaya da ihtiyaç var” diyerek kamu borçlarına yapılandırma istedi.

34 milyar liralık yük katlandı

- Teklifin ilk halinde devletin şirketlerden 34 milyar liralık vergiden vazgeçeceği hesaplanmıştı. Kapsamın genişlemesiyle devletin şirketlere sağladığı vergi avantajının boyutu ikiye katlanacak.