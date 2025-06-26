Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Murat Kösereisoğlu, özel sektörde 2024’te aktif görevde olan güvenlik görevlisi sayısının 2023’e göre yüzde 15 azaldığını bildirdi.

46 BİN KİŞİ AZALDI

Kösereisoğlu, “Şirketler ekonomik zorluklar nedeniyle maalesef risk almayı göze alarak, güvenlik elemanlarından tasarrufa gidiyorlar” dedi. 23-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında sektörü değerlendiren Kösereisoğlu, ekonomik koşullar nedeniyle güvenlikte küçülme yaşandığına dikkat çekti. Kösereisoğlu, Haziran 2024’te özel sektörde 184 bin 255 güvenlik görevlisi çalışırken, bu sayının Haziran 2025 itibarıyla 28 bin 799 kişi birden azalarak 155 bin 456’ya gerilediğini bildirdi. Kamu dahil özel güvenlik görevlisi sayısının bir yıl içinde 371 bin 146’dan 325 bin 280’e düştüğünü söyledi. Özel güvenlik sayısı toplamda 1 yılda

46 bin kişi azaldı.

10 maddelik teklif paketi

GÜSOD, Yeni İş Yasası hazırlıkları kapsamında 10 maddelik teklif paketi sundu. Teklifler arasında, özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin yüzde 30-50 fazlasının ödenmesi, fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin artırılması, yıllık izin haklarının genişletilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve silah tazminatı gibi düzenlemeler yer aldı.