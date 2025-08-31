Teknoloji içerikleri paylaşan haber sitesi ShiftDelete'nin sahibi Hakkı Alkan'ın kurumunda çalışan Samet Jankovic'e saksı fırlattığı görüntüler sosyal medyada milyonlarca görüntülenme aldı.

ÇALIŞANININ KAFASINA SAKSI FIRLATTI

Alkan, kendisine yöneltilen sert tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi" ifadelerini kullanırken, paylaşılan görüntülerde Alkan'ın içi çakıl taşı dolu saksıyı doğrudan Jankovic'in kafasını hedef alarak fırlattığı görüldü.

'DARP RAPORU ALDIM, SÜREÇ MAHKEMEDE'

Saldırıya uğrayan Jankoviç, söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Darp raporu aldım. Süreç mahkemede. Bu süreçten sonra yoluma tek devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Her ne olursa olsun, her devrin bir adamı vardır. Elbet bu devran dönecek" dedi. Alkan, Jankovic ile içeriklerle ilgili tartışma yaşadıkları söylerken, "Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim" dedi.

"SAMET KARDEŞİMDEN VE SİZLERDEN ÖZÜR DİLERİM"

Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda saldırıda bulunduğu Samet Jankovic'ten özür dilediğini belirterek "Çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu. Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.

Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim.

Saygılarımla." ifadelerini kullandı.