Dağıstan'lı islamcı örgüt üyesi, 2023'te ülkede şiddet olayları başlattıktan sonra İstanbul'a kaçmıştı.

Ancak bu kaçış, 2 yıl sürebildi. Dağıstan'lı Abakar Abakov'un cesedi, bir hafta önce Eyüpsultan'daki kiralık villasında defalarca bıçaklanmış halde bulundu.

Abakov'un cenazesi ise son derece kalabalıktı, Sarıyer Kilyos'taki cenaze namazına Dağıstanlılar ve Türkler olmak üzere 300 kişi katıldı.

Peki bu kadar popüler olan Dağıstanlı islamcı Abakov'u kim, niye öldürdü? Polis soruşturma başlatırken, ipin ucu çektikçe uzuyor.

DAĞISTAN'DA OLAY ÇIKARDI

Kafkas Bağı (Caucasian Knot) isimli haber sitesine göre Abakov, Utro Dagestan isimli bir Telegram kanalının kurucusuydu. Bu kanalın amacı ise "Yahudi karşıtı düşünce ve eylemleri" halk arasında yaymaktı.

Telegram grubunun gündeme gelmesinin sebebi ise, 2023 yılında Dağıstan'daki Makhaçkala havalimanındaki eylemin buradan düzenlenmesi oldu.

Yüzlerce Dağıstanlı islamcı, havalimanını bastı ve çıkışları kapattı. Tekbir getirerek "yahudilere ölüm" sloganları attı.

Bu olay, Dağıstan'da deprem etkisi yarattı. Dağıstan'ın bağlı olduğu Rus hükümeti ise yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ancak asıl hedef, organizator Abakov oldu. Bunun üzerine Utro Dagestan'ın kurucusu, Türkiye'ye kaçtı.

İSTANBUL'DA FAİLİ MEÇHUL SUİKAST

Yalova'ya gelen Abakov, buradan İstanbul'a geçti. İstanbul'da "bir arkadaşıyla buluşmak için" Eyüpsultan'daki villayı tuttu Ekim'in 6'sında tuttu.

'Kardeşim' diye çağırdığı biriyle villada bir araya gelen Abakov, burada kimliği belirsiz 'kardeşiyle' buluştu.

Ayın 7'sinde ise bir kişi villadan elinde siyah torbalarla çıktı ve bir daha görülmedi. Abakov'un bedeni 6 gün sonra, temizlikçiler tarafından bulundu.

Kafkas Bağı muhabirinin aktardığına göre Kafkasyalı "halk liderleri", İstanbul polisiyle iletişimde olduklarını ve "detayların 10 ay sonra açıklanacağını" söyledi. Sürecin ne kadar bu kadar uzun sürdüğü ise, "muallakta" kaldı.

Abakov ise, son anlarında dostlarıyla yaptığı paylaşımlarda "Beşir adında bir adam beni uyardı" diye yazdı.

Beşir'in kendisine "ateşle oynuyorsun. Bu adamların elinde uzun namlulu silahlar var. Başkalarına üç katını ödeyip senden kurtulurlar" dediğini aktardı. Abakov'un dediğine göre Beşir, 'Dağıstan müftülüğünün sözcüsü" olarak görev yapıyor.

Abakov'a yakın kişiler, "bu hikayenin bitmediği belli, gelecek günlerde ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.