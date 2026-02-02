Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, dolandırıcı ve kaçakçıların da yönünü bu alana çevirmesine neden oldu.



Yurt dışında satışa sunulan altınların Türkiye'ye kıyasla daha ucuz olması, özellikle Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye yönelik kaçak altın girişlerini hızlandırdı. Kaçakçılığın en yoğun yaşandığı hatlardan Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda yalnızca ocak ayında çoğunluğu 'ayakkabı' içerisine saklanmış şekilde 41 kilogram kaçak altın ele geçirildi.

Külçe altınları ayakkabı içerisinde Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler yakalanırken, gözaltına alınan 12 kişinin beraberinde 41 kilogram altın elde edildi. Altınların piyasa değeri ise 297 milyon TL'yi bulmakta.







