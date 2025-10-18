Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kullandığı sözler nedeniyle tartışmalara neden olan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuya açıklık getirdi.

Sakık, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a yaptığı telefon görüşmesinde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedef almadığını belirtti.

Sırrı Sakık’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşma, Atatürk’e hakaret ettiği iddialarını gündeme getirmişti.

Sakık, gazeteci Merdan Yanardağ'a yaptığı açıklamada "Mustafa Kemal'in itleri" şeklinde bir ifade kullandığına dair çıkan tartışmaları yalanlayarak, "O sözleri sadece parti binalarımıza saldıranlar için söyledim" dedi.

Sakık, "Saldırganlara karşı kullanıldığını" belirttiği bu ifadeyi, Atatürk’ün askerlerine veya Kemalistlere yönelik olmadığını vurguladı.

Ayrıca, bu sözlerinin, mahkeme tarafından da onaylandığını belirterek, "Mahkeme bu ifadelerin sadece saldırganlar için kullanıldığını kabul etti" dedi.

MAHKEME KARARLARI VE YARGILAMALAR

Sakık, söz konusu sözlerin ardından açılan davalara da değindi. Birinci davadan beraat ettiğini belirten Sakık, başka bir dava ile ilgili olarak polisler ve kamu görevlilerine yönelik hakaret suçlaması nedeniyle mahkumiyet aldığını ifade etti.

Ancak Sakık, bu suçlamaların da doğrudan Mustafa Kemal Atatürk ile bir ilgisi olmadığını savundu.

Sakık, "Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygım sonsuzdur" ifadesini sözlerine ekledi.