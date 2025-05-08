DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alınmış ve 18 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.
Önder için, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlenirken, cenazesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne neden getirilmediği merak konusu oldu.
Konuyla ilgili gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulundu.
MECLİS'E NEDEN GETİRİLMEDİ?
Önder'in cenaze törenine ilişkin konuşan Fatih Atik "Ailesi istemediği için Meclis’e naaşı getirilmedi. Devlet Bahçeli, salon girişinde Önder’in fotoğrafına dokundu. Süreyya Önder yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi kuran önemli bir işlev üstlenmişti. Uzatılan el sadece Süreyya Önder’e değildi, uzatılan el devletin şefkat elidir. Tüm partiler oradaydı. Dikkat çeken görüntü, Süreyya Önder’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşıydı" ifadelerini kullandı.