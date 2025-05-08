TBMM'nin DEM Partili Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da kalp rahatsızlığı geçirip hastaneye kaldırılmadan hemen önce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in talebiyle görüşme yaptı.

MEZAR TAŞI VASİYETİNİ ANLATTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, görüşmede Sırrı Süreyya Önder’in öldükten sonra mezarına yazılmasını vasiyet ettiği şiiri de söylediğini anlattı.

"MEZAR TAŞINA NİYAZI MISRİ YAZILMASINI İSTEDİ"

Perinçek katıldığı bir televizyon programında Sırrı Süreyya Önder'in o vasiyetini de açıkladı. Perinçek, Sırrı Süreyya Önder'in mezarına Niyazı Mısri'nin “Bîhaber” şiirinin yazılmasını istediğini aktardı.

İşte “Bîhaber” redifli şiiri:

Kus‐i rihlet çaldı mevt ammâ henüz cân bîhaber

Asker‐i a’zâya lerze düştü Sultan bîhaber

(Ölüm sefer davulunu çaldı fakat henüz cân habersiz

Titreme düştü aza askerlerine Sultan habersiz)

Günde bir taşı binâ‐yı ömrümün düştü yere

Can yatur gâfil binâsı oldu virân bîhaber

(Günde ömür binamın bir taşı yere düştü

Binası harab oldu ama can bundan habersiz gâfil yatar)



Dil bekâsın, dost fenâsın istedi mülk‐i tenin

Bir devâsız derde düştüm ah ki Lokmân bîhaber

(Tem mülkünün gönül bekasını, dost ise fenasını istedi

Devası olmayan bir derde düştüm ki Lokman’ın haberi yok)

Bir ticaret kılmadın ben nakd‐i ömr oldu hebâ

Yola geldim lîk göçmüş cümle karbân bîhaber

(Ben bir ticaret kılmadım ömür sermayesi oldu hebâ

Yola çıktım lakin bütün arkadaşlar göçmüş habersiz)

Çün “gel” oldu yalnız girdim yola tenhâ garîb

Dîde giryân sine büryân akıl hayrân bîhaber

(Ne zaman “gel” oldu yalnız girdim yola tenhâ garîb

Gözyaşlı göğsüm kebap akıl hayrân habersiz)

Azığım yok, yazığım çok yolda türlü korku var

Yolum alırsa n’ola ger div vu şeytân bîhaber

(Azığım yok, üzüntüm çok yolda türlü korku var

Yolum alırsa n’ola şayet dev ve şeytan habersiz)

Yol eri yolda gerektirir çağ ve çıplak aç u tok

Mısrıyâ gel dedi sana çünkü canân bîhaber

(Bu zaman yol eri çıplak aç ve tok olsun yolda gerektirir

Yâ Mısrî sana gel dedi çünkü canân habersiz)