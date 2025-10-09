Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde yaşayan 82 yaşındaki bir kadın, sırt ağrılarına çare bulmak için sekiz canlı kurbağa yutmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sadece soyadı Zhang olarak paylaşılan yaşlı kadın, geleneksel bir halk inanışını takip ederek bel fıtığına iyi geleceğine inandığı için bu sıra dışı yöntemi denedi. Ailesinden, avuç içi büyüklüğünden küçük kurbağaları yakalamasını isteyen Zhang, onları ne amaçla kullanacağını açıklamadı.

8 ADET CANLI KURBAĞA YUTTU

İlk gün üç kurbağayı yutan Zhang, ertesi gün beş kurbağa daha yuttu. Ancak kısa süre içinde şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine ailesine ve sağlık ekiplerine gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

Daily Mail'in haberine göre; hastaneye kaldırılan kadının sindirim sisteminde hasar oluştuğu ve vücudunda parazitik bir enfeksiyon geliştiği belirlendi. Doktorlar, Zhang’ın vücudunda “sparganum” da dahil olmak üzere çeşitli parazitlerin tespit edildiğini açıkladı.

Hangzhou’daki hastanede görevli bir doktor, “Kurbağaların yutulması hastanın sindirim sistemine zarar verdi ve vücudunda çeşitli parazitlerin oluşmasına neden oldu” dedi.

Bu olay, geleneksel yöntemlerin bilimsel dayanak olmadan uygulanmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, halk arasında yaygın olan ancak bilimsel olarak desteklenmeyen bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.