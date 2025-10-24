Newquay'de yaşayan Skye, yoğun bir sörf ve tırmanış haftasının ardından kalça ağrısı hissetmeye başladı. Başta "spor sonrası kas ağrısı" sandı. Ancak ağrılar kısa sürede beline ve bacağına yayıldı.

Doktora gittiğinde kendisine "siyatik" teşhisi kondu ve evine gönderildi. Ancak birkaç saat içinde ağrılar dayanılmaz hale geldi. Ailesi endişelenip acil servisi aradığında yine aynı yanıtı aldı: "Muhtemelen siyatik."

Skye, o anları şöyle anlattı:

"Artık ağrı sadece hareket ederken değil, dururken bile zonkluyordu. Sol bacağımdan belime kadar yayılan bir ateş gibiydi."

AİLESİNİN ISRARI HAYATINI KURTARDI

Ertesi sabah neredeyse yürüyemez hale gelen Skye, ailesinin baskısıyla hastaneye kaldırıldı. İlk muayenelerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ateşi yükselince yeniden MR çekildi. Sonuç: Septik artrit (eklemde iltihaplanma) ve hızla yayılan sepsis.

Skye, hastanedeki o kritik anları şöyle anlattı:

"MR çekilmeseydi ölebilirdim. Ailem olmasa kimse ikinci bir taramayı istemezdi. Sepsis eklemlerime yayılmıştı, bu yüzden dayanılmaz acılar içindeydim."

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Genç kadına acil ameliyat yapıldı ve uzun süre antibiyotik tedavisi gördü. "O kadar çok acı çekiyordum ki ölmek daha kolay olurdu diye düşündüm" diyen Skye'nin operasyonu sırasında sinir hasarı oluştu ve bu yüzden bir süre yürüyemedi. Aylar sonra adım atmaya başladığında bile uzun süre topalladı.

Bugün hala fizyoterapi görüyor ve düzenli kan testleri yaptırıyor.