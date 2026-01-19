Mersin Polis Evi Şube Müdürlüğü Şehit Sedat Gezer Sosyal Tesisleri kadrosunda görevli polis memuru Bekir Şimşek, sırt ağrısı nedeniyle Erdemli Devlet Hastanesi’ne gitti. TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI Acil servisin yeşil alanında muayenesi devam ederken bir anda yere yığılan Şimşek, derhal kırmızı alana alınarak, müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen polis Şimşek, hayatını kaybetti. Bekir Şimşek’in vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve emniyet camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı

