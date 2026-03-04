Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki günlerde etkili olacak sis olayının yalnızca meteorolojik bir doğa olayı olmadığını vurguladı. Sisin içinde yoğun miktarda hava kirleticisi barındırabileceğini belirten Şen, özellikle sabah erken ve gece saatlerinde, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde bu durumun hassas gruplar (astım, KOAH hastaları, çocuklar ve yaşlılar) için ciddi risk oluşturabileceğini ifade etti.
İSTANBUL VE ANKARA'DA RİSK
Prof. Dr. Şen, hava kirliliğinin sisle birleşerek çok daha belirgin hale geleceği riskli bölgeleri il il sıraladı:
İstanbul: Esenler, Mecidiyeköy, Kartal, Kağıthane, Göztepe, Ümraniye, Yenibosna ve Şirinevler. (Özellikle trafiğin yoğun olduğu ve gökdelenlerin arkasında kalan çukur alanlar).
Ankara: Etimesgut, Siteler, Ostim, Sıhhiye ve Demetevler. Gebze, Polatlı ve Elbistan çevrelerinde de benzer hava kalitesi düşüşleri bekleniyor.
YÜKSEK BASINÇ KİRLİLİĞİ HAPSEDİYOR
Batı ve iç kesimlerde etkili olan yüksek basınç sisteminin meteorolojik etkilerine değinen Şen, bu sistemin kirli havanın atmosfere dağılmasını zorlaştırdığını belirtti.