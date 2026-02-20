Şişecam, finansal tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" kategorisinde konumlandırdığı İstanbul Beykoz’daki değerli arazi stokunun satış sürecini resmen başlattı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, mülkiyeti Şişecam’a ait olan taşınmazların devri konusunda alıcı tarafla mutabakata varıldığı bildirildi.

11 PARSELLİK DEVASA ALAN ÇELİKLER İNŞAAT'IN OLDU

Satış operasyonu kapsamında, Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 117 bin 19 metrekarelik alanın yeni sahibi Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. oldu. Söz konusu devir; İncirköy’deki 251, 257, 270, 271 ve 294 numaralı adalarda bulunan toplam 11 farklı parseli kapsıyor. Tamamı "arsa" niteliği taşıyan bu taşınmazların devri, şirketin varlık yönetim stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildi.

171,5 MİLYON DOLARLIK ÖDEME PEŞİN ALINACAK

Anlaşmanın finansal detaylarına göre, 171,5 milyon dolarlık satış tutarının tamamı peşin olarak tahsil edilecek. Tapu tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken resmi süreçlerde ise maliyet paylaşımı esas alınacak; tapu harçları, vergi ve diğer resmi giderler satıcı Şişecam ile alıcı Çelikler İnşaat arasında yarı yarıya bölüşülecek.