SCHALKE ve Leipzig’deki performansı sonrası Domenico Tedesco’ya Almanya’da “Taktik dehası” ünvanı verilmişti. İtalyan teknik adam, Alanya maçında su şişeleriyle verdiği taktikle canlı yayında F.Bahçe’nin Einstein’ı olduğunu milyonlara gösterme fırsatı buldu. IQ derecesinin 160 ile 190 arasında olduğu bilinen Albert Einstein bilimde bir efsane.

SANKİ BİR FUTBOL BİLİM ADAMI

TEDESCO da ikinci yarıda Semedo’yu çıkarıp, 19 yaşındaki Yiğit Efe’yi oyuna aldı, böylece üçlü savunmaya döndü. Sahayı Guendouzi ve Mert Müldür ile genişletip, oyuncuları birbirine yaklaştırdı, hücum bölgesinde kopukluğu giderdi, Musaba sağ kanatta ileride kaldı, Fred’i orta sahaya sürdü. Böylece futbolu Einstein gibi bir bilim haline getirdi.

SONUÇTA TARİHİ GOL OLABİLİR

TALİSCA ve Asensio’yu kenara çağırıp taktik verdi. Asensio’ya su şişeleriyle verdiği taktiğin hemen ardından galibiyet golü geldi. G.Saray’la puan farkını 1’e indiren bu gol, Tedesco’nun dehasının ürünüydü. Mourinho, Jesus, Pereira, Advocaat başaramadı ama Tedesco, Zico’dan sonra şampiyon olan ilk yabancı Fener teknik direktörü olabilir