Uzmanlara göre ayak şişmesini hafifletmenin en etkili yollarından biri Epsom tuzu eklenmiş ılık suyla yapılan ayak banyosu. Magnezyum sülfat içeren bu tuzun, ayakların dinlenmesine yardımcı olduğu ve gün boyu oluşan yorgunluk hissini azalttığı belirtiliyor. Ayakların 15 ila 20 dakika boyunca bu suda bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Şişliği azaltmak için önerilen bir diğer yöntem ise ayakları kalp seviyesinin üzerine kaldırmak. Uzmanlar, gün içinde veya akşam saatlerinde 15-20 dakika boyunca ayakların yüksekte tutulmasının dolaşımı desteklediğini ve biriken sıvının dağılmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

MASAJ VE SOĞUK UYGULAMA ÖNERİLİYOR

Ayak tabanına ve bilek çevresine yapılan hafif masaj da rahatlama sağlayabiliyor. Kan dolaşımını destekleyen masajın yanı sıra soğuk kompres uygulaması da şişlik hissini azaltabiliyor. Özellikle sıcak havalarda birkaç dakika boyunca uygulanan soğuk kompresin etkili olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca gün içinde yeterli miktarda su içmenin önemine dikkat çekiyor. Yetersiz su tüketimi vücudun sıvı tutmasına neden olabilirken, düzenli su tüketimi bu durumun önüne geçebiliyor. Dar ayakkabılar yerine rahat ve ayağı sıkmayan modellerin tercih edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Ayak şişliği çoğu zaman günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklansa da bazı durumlarda farklı sağlık sorunlarının işareti olabilir. Şişliğin uzun süre geçmemesi, tek ayakta görülmesi, şiddetli ağrı, kızarıklık veya nefes darlığı gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkması halinde uzman değerlendirmesi öneriliyor.

Uzmanlara göre basit yaşam alışkanlıklarında yapılacak değişiklikler ve doğal yöntemler, birçok kişide ayak şişliği kaynaklı rahatsızlığın azalmasına yardımcı olabilir.