CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesi İstanbul Valiliği'nden metro durağı kararı geldi. Valilik ikinci bir duyuruya kadar Şişhane durağı kapatıldı.
Metro İstanbul kararı, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." ifadesini kullandı.