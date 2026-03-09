Konya’da yaşanan olay, okul güvenliği ve akran zorbalığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İddiaya göre sporcu olduğu belirtilen bir şahıs, kardeşine okulda “şişko” diye hitap edildiğini öğrenince öfkeyle okula giderek tehditler savurdu ve öğrencileri darp etti.

SİNİRDEN GÖZÜ DÖNDÜ: ÖNÜNE GELENİ DÖVDÜ

Olay, öğle saatlerinde bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören kardeşinin bazı öğrenciler tarafından kilo nedeniyle alay konusu edildiğini duyan şahıs, durumu konuşmak yerine doğrudan okula gelerek sınıfların bulunduğu bölüme girdi.

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. Şahsın, tartışma sırasında 13 ve 14 yaşlarındaki iki öğrenciyi darp etti. Olay sırasında panik yaşayan öğrenciler sınıflardan çıkarken, saldırganın olayla ilgisi bulunmayan bazı öğrencileri de hırpaladığı iddia edildi.