Şişli’de bir hurda toplayıcısı tarafından çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayeti üzerindeki sır perdesi aralandıkça facianın boyutu büyüyor. İstanbul polisi, Khakımova’nın öldürüldüğü evi mercek altına aldığında, 23 Ocak’tan beri kayıp olan 32 yaşındaki Ergashalieva Sayyora’nın da aynı adreste vahşice katledildiğini tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE VAHŞET GÜN GÜN BELGELENDİ

Polis ekiplerinin Ümraniye’deki evin çevresindeki onlarca güvenlik kamerasını incelemesiyle korkunç bir kronoloji ortaya çıktı:

23 Ocak günü Ergashalieva Sayyora eve giriyor. Hemen ardından şu an tutuklu olan şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) adrese giriyor. 24 Ocak günü Şüpheliler gün boyu evden siyah çöp poşetleriyle defalarca çıkış yapıyor. Aynı gün şüpheliler son olarak beyaz bir valizle evden ayrılıp taksiyle Fatih’e gidiyor ve valizi bir konteynere bırakıp Marmaray ile kaçıyor.

KAN DONDURAN İTİRAF

Khakımova cinayeti nedeniyle halihazırda cezaevinde bulunan iki zanlı, savcılık talimatıyla yeniden sorguya alındı. Yapılan sorguda şüpheliler; Sayyora’yı da aynı evde kesici aletle öldürdüklerini ve cesedini parçalara ayırıp farklı konteynerlere attıklarını itiraf etti.

Yapılan araştırmada, kurbanlar ile katillerin yaklaşık bir ay boyunca aynı evde birlikte yaşadıkları, zanlılardan G.A.K. ile kurbanlardan S.E. arasında gönül ilişkisi olduğu belirlendi. Cinayetlerin işlenme nedenine dair soruşturma ise derinleştirilerek devam ediyor.

"Kasten Öldürme" suçundan haklarında yeni bir dosya açılan D.A.U.T. ve G.A.K., emniyetteki ek işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek. Polis, konteynerlere atılan ceset parçalarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.