Şişli’de 4 Mart akşamı akşam yemeği için bir ocakbaşı restoranına giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yediği sırada dudağında ani bir acı ve ısırık hissetti.
YEMEĞİNDE BÖCEK OLDUĞUNU ANLADI
Tabağını kontrol eden müşteri, yemeğin içinde bir böcek olduğunu fark etti. Dudağından yaralanan müşteri, vakit kaybetmeden hastaneye giderek durumunu belgeleyen bir doktor raporu aldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Müşterinin doktor raporuyla birlikte emniyete başvurarak şikayetçi olması üzerine konu yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işletme hakkında "taksirle yaralama" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Polis ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, işletmenin genel durumuyla ilgili yasal işlem süreci başlatıldı.
Ensonhaber'den Rojda Demirer'in aktardığına göre, olay yerindeki güvenlik kameraları incelenip, hijyen denetimi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.