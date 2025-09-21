Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre düğün salonunda başlayan tartışma, kısa süre içinde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasına dönüştü.

Kadınlar Araya Girdi, Ortada Kaldı

Kavgayı ayırmaya çalışan kadınlar da kalabalığın arasında kaldı. Bazı kadınların kargaşanın ortasında zor anlar yaşadığı görüldü. Yaşanan arbede ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin gelmesiyle kavga sona ererken, fenalaşan ve bayılan kişilere ambulansta müdahale edildi.