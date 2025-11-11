Olay, dün saat 20.30 İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrası, motosikletlinin arkasından inen kişi bıçak çekti. Şüpheli ardından sürücü Abdülhamid Han A.‘yı kolundan, araçtan inen A.K.’yi ise, kalbinin altından bıçakladı. Olayın ardından A.K., can havliyle koşarak sokağa girdi. Şüpheli yaralanan A.K.'yi bir süre kovaladıktan sonra yanına gelen sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TARTIŞTIĞI 2 KİŞİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi