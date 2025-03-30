İBB’ye yönelik ‘Kent uzlaşısı’ gerekçesiyle tutuklanan Şişli’nin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

HIZINI ALAMADI

Yerine kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı Kent Lokantaları'nı kapatmak oldu. Kayyum Ertürkmen daha sonra Şahan'ın fotoğrafını kaldırdı, belediyenin internet sitesini yeniden düzenletti.

Hızını alamayan kayyum belediyenin resmi internet sitesinden seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarını, sitede yer alan haberleri ve Şahan'a ait her şeyi sildi. Türkmen, Şahan'ın yerine kendi foroğrafını koydurup altına da "Şişli Belediye Başkan Vekili" yazdırdı. Belediyeye ait siteye girildiğinde ise sadece kayyuma ait haber ve bilgiler yer alıyor. Tutuklanan Şahan ve bir önceki belediye başkanı Muammer Keskin' ait tek bir habere ve görsele rastlanmıyor