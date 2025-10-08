Valilik kararı doğrultusunda Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM otopark çıkışı saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, istasyonun diğer sekiz giriş-çıkışının açık olduğu duyuruldu.

CHP mitingi Şişli’de düzenlenecek

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı mitinginin 60’ıncısı, bu akşam saat 20.30’da Şişli Halaskargazi Caddesi’nde, Cevahir AVM önünde gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer sekiz giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır.”