Alaska boz ayılarının (Ursus arctos) katılabildiği yarışmada, adayların yaz sonu ve sonbahar başında Brooks Nehri’nde kırmızı somon (Oncorhynchus nerka) avlarken görülmeleri gerekiyor. Yarışmada başarılı olmak için ayıların devasa kütleleri ve sevimlilikleriyle dünya çapında ilgi çekmesi şart.

Katmai Ulusal Parkı tarafından düzenlenen ve 30 Eylül’de sonuçlanacak olan eleme usulü turnuva, “şişmanlığı ve başarıyı” en iyi şekilde temsil eden ayıyı seçmeyi hedefliyor.

YARIŞMA NASIL İŞLİYOR?

Katmai Ulusal Parkı (Alaska, ABD), yaz boyunca Brooks Nehri üzerindeki ayıları izlemek için canlı yayın kameraları kuruyor. Yarışmaya yalnızca bu nehirde somon avlarken görüntülenen Alaska boz ayıları dahil oluyor. Park yetkilileri, bu görüntülerden aday ayıları belirliyor.

Dünyanın her yerinden internet kullanıcıları Katmai Ulusal Parkı’nın resmi web sitesi üzerinden tek tıkla çevrimiçi oylama yapabiliyor. Görüntülere bakan kişiler, en “şişman” ve en “başarılı” görünen ayıya oy veriyor. Finalde en çok oy alan ayı, o yılın “Şişman Ayı Haftası Şampiyonu” ilan ediliyor.

SOMON GÖÇÜ BAŞLADI

Haziran sonundan itibaren bu iştahlı avcılar kırmızı somonlarla ziyafet çekiyor. Somon göçü ekim sonunda bitene kadar ayılar yemeye devam ediyor. Kışın ayılar kış uykusuna yattığında vücut ağırlıklarının üçte birini kaybedebiliyorlar. Bu yüzden öncesinde olabildiğince kilo almaları hayati önem taşıyor.

Yaz boyunca yedikleri her lokma kış boyunca kalçalarına ekleniyor. Yaz sonu ile sonbahar başında, bu nehirdeki bazı ayılar 544 kilodan fazla tartabiliyor.

YARIŞMANIN KÖKENİ ESKİYE DAYANIYOR

Science Alert’e göre Fat Bear Week yarışması neredeyse 10 yıl önce başladı. Brooks Nehri’ne dünyanın en sağlıklı kırmızı somon göçlerinden biri için kurulan canlı yayın kameraları sayesinde ortaya çıktı. Başlangıçta amaç, bu kesintisiz yaşam kaynağıyla hayatta kalan boz ayıları daha iyi tanımaktı.

Bugün, 100’den fazla ülkeden 1 milyondan fazla kişi

Şişman Ayı Haftası için oy kullanıyor.