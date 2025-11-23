Kīlauea Yanardağı’nın zirvesinde devam eden aralıklı lav akışı, Episode 37 olarak adlandırılan yeni yüksek lav püskürmesi evresinin habercisi olarak görülüyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) açıklamasına göre Cuma günü kaldera içinde kuzey ve güney menfezleri arasında “öğleden sonra ve akşam boyunca düzensiz döngüler hâlinde” lav taşmaları gözlendi. Uzmanlar, magmanın hâlâ yükselen bir seviyede olduğunu belirtiyor.

PATLAMA TAKVİMİNDE GECİKME İHTİMALİ

Bölgedeki şişme eğiliminin yavaşladığı tespit edildi. Yetkililer, bu durumun yüksek lav püskürmesi aşamasının başlamasında gecikmeye yol açabileceğini vurguluyor. USGS daha önce bu aşamanın “bugün ile 24 Kasım arasında” başlamasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirmişti.

FEDERAL KAPANMA SONRASI İLK BÜYÜK EPİZOD

Bu patlama dönemi, federal hükümetin 43 günlük kapanmadan sonra yeniden açılmasının ardından gerçekleşecek ilk bölüm olacak. Kapanma süresince USGS “volkanik aktiviteleri izlemeyi ve uyarı vermeyi hiç bırakmadığını” belirtmesine rağmen, canlı yayın yapan üç kamera dışında yeni medya paylaşımı yapılmamıştı. Hükümetin açılmasıyla birlikte kurum, Ulusal Park’ın kapalı alanlarından çekilen görüntü ve zaman atlamalı videoları yayımlamaya başladı. Bu videolarda, 34., 35. ve 36. epizotların yüksek lav fıskiyeleri ve son dönemin “en yoğun lav çıkışı” açıkça görülüyor.

30’A YAKIN TAŞMA OLAYI

Dün sabah 09.30’dan hemen sonra başlayan lav taşmaları gün boyunca ve gece aralıklarla sürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 30 taşma tespit edildi; bunların üçte ikisi güney menfezinden, üçte biri ise kuzey menfezinden geldi. Özellikle geceden itibaren taşmaların ağırlıklı olarak güney menfezinden gerçekleştiği bildirildi. Gece 01.30’da gerçekleşen bir taşma sırasında 5-10 metre yüksekliğinde bir kubbe fıskiyesi oluşmuş ve bu durum kısa süreli sismik hareket artışıyla birlikte kaydedilmişti.

ZİRVEDE YAVAŞ AMA SÜREN ŞİŞME

Zirvedeki şişme hareketi düşük hızda devam ediyor. UWD istasyonu son 24 saatte 1 mikroradyandan daha az bir artış ölçerken, 9 Kasım’da 36. bölümün sona ermesinden bu yana toplam 20,6 mikroradyanlık bir şişme görülmüş durumda. Bu değerler, magmanın yüzeye yakın konumunu koruduğuna işaret ediyor.

GAZ EMİSYONLARI TAKİP ALTINDA

Her iki menfezden yükselen gaz bulutları çıplak gözle görülebiliyor. Kükürt dioksit (SO₂) emisyonu ise genellikle günlük 1.200–1.500 ton aralığında seyrediyor. Yetkililer, bu seviyelerin “erüpsiyon öncesi” olarak değerlendirildiğini belirtiyor.