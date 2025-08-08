CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun SÖZCÜ Televizyonu’nda dile getirdiği ortak aday açıklamalarına olumlu karşılık verdi. Önceki gün Tuzla’daki CHP mitinginde konuşan Özel, Dervişoğlu’na seslenerek şunları söyledi:

HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ

“Müsavat Başkan dün çok güzel açıklamalar yaptı. Buradan, bu meydandan Müsavat Başkan’a ve bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum. Ayrı ayrı partileriz, ayrı şeyler düşünür söyleriz. Ama bu rejimin değişmesi için, güçlü Meclis’in gelmesi için, milletin bu içindeki harap olmuş halden kurtulması için, yeniden demokrasi için, yeniden Cumhuriyet fikri için hep beraberiz, omuz omuzayız, hep birlikte olacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Dervişoğlu, Özlem Gürses’in canlı yayında sorularını yanıtladı.

‘Türkiye’yi, ortak aday çıkmazdan çıkarır’

Özlem Gürses’in Para Politika programına konuk olan Dervişoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizlerin temelinde mevcut sistemin olduğunu belirterek, çözümün ancak muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanı adayı etrafında kenetlenmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Dervişoğlu, “Bu sistem artık sürdürülemez hale geldi. Milletin iradesi vesayet altında, denge ve denetleme mekanizmaları yok sayılıyor. Türkiye’yi bu çıkmazdan çıkaracak olan şey yeniden parlamenter sistemdir. Bunun yolu da güçlü bir mutabakat ve ortak adayla mümkündür” dedi.