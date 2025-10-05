Türkiye'de yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemi gene mi değişiyor? Bu sorunun yanıtı en üst merciden geldi.

12 YILLIK EĞİTİM YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Dikkat çeken açıklamada, 12 yıllık zorunlu eğitimin toplumdaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebileceği vurgulandı. Bakan Yusuf Tekin, bilgiye erişimin günümüzde çok daha kolaylaştığını belirterek, mevcut sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Toplumsal talepler değişiyor. Bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay. Bu yüzden zorunlu eğitim süresine ilişkin alternatif modeller üzerinde çalıştık,” diyen Tekin, çalışmanın tamamlandığını ve kararın yıl bitmeden verileceğini kaydetti.

RAPOR CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK

Hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı’na sunulacağını belirten Tekin, “İlk kabine toplantısında çok büyük ihtimalle bu çalışmayla ilgili bir sunum yapacağız. 2025-2026 eğitim öğretim takvimi de bu karar doğrultusunda şekillenecek,” dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Bakan Tekin’in gündemindeki bir diğer başlık ise öğretmen atamaları oldu. KPSS ile mülakat sürecinin sona erdiğini açıklayan Tekin, bu yıl uygulanan sistemin son kez yapıldığını ifade etti.

“24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz,” diyen Tekin, 2026 yılından itibaren öğretmenlerin atama sürecinde Milli Eğitim Akademisi’nin aktif olarak devreye gireceğini ve ilk etapta 10 bin öğretmenin bu akademide eğitime başlayacağını açıkladı.