Son yıllarda özellikle büyük sitelerde yaşanan yüksek aidat artışları ve keyfî yönetim uygulamaları, binlerce vatandaşı mağdur etti. Ev sahipleri ve kiracılardan gelen yoğun şikâyetler üzerine kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandı. Torba kanun teklifi kapsamında yer alan değişikliklerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu’nda site yönetimlerine aidat toplama yetkisi tanınırken, artış oranına dair herhangi bir üst sınır bulunmuyordu. Bu durum, site sakinlerinin itiraz etmediği durumlarda fahiş artışların kesinleşmesine neden oluyordu.

AİDAT ARTIŞINA YDO SINIRI GELİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte site yöneticilerinin keyfî artış yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre yöneticiler, yıl başında aidatlarda yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar artış yapabilecek.

Aidat tutarının kesinleşmesi için ise 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk toplantıda karar alınabilmesi için yüzde 50+1 çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların çoğunluğuyla yeni aidat belirlenecek.

SİTE YÖNETİMLERİDE KARAR SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR

Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin karar süreçleri de yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda 5’te 4 çoğunluk aranan temsilciler kurulu kararları, yeni düzenleme ile 3’te 2 çoğunlukla alınabilecek. Böylece site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin işlemesi amaçlanıyor.

YÖNETİM ŞİRKETLERİNE BAKANLIK DENETİMİ

Türkiye Gazatesi'nde yer alan habere göre, “Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” ile site yönetim hizmeti sunan şirketler için yeni bir dönem başlıyor. Bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimine tabi olacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek, kayıt altına alınacak ve temsilciler ile tesis yöneticileri periyodik eğitimlerden geçirilecek. Ayrıca yetkilendirilmiş denetçiler tarafından yılda en az bir kez denetim yapılacak.

“SINIRDAN FAZLA ARTIRAN NE OLACAK?”

Kanun taslağı ev sahibi ya da kiracı olsun, tüm site sakinlerini yakından ilgilendiriyor. Aidatları kısa sürede yüzde 50’ye varan oranlarda artan vatandaşlar düzenlemenin geriye dönük olup olmayacağını merak ediyor.

Uzmanlar, bu konunun netliğinin kanunun Meclis’ten geçmesiyle sağlanacağını, genel beklentinin ise geriye dönük uygulama olmayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor. Ancak danışma kurulunun kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihini yıl başına çekebileceği de kulislerde konuşuluyor.

Hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme ile birlikte site aidatlarında öngörülebilirlik sağlanması, vatandaşların mağduriyetinin azaltılması ve site yönetimlerinin şeffaflaştırılması hedefleniyor. Özellikle yüksek aidat ödeyen milyonlarca site sakini için düzenleme yakından takip ediliyor.