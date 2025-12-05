Konut sitelerinde yeni yıl aidatlarının belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, uzmanlar yurttaşların ileride mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara mutlaka katılmaları gerektiğini belirtiyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, ocak ayında yapılacak genel kurulların bütçe yönetimi ve ortak yaşam düzeni açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

"BÜTÇEYİ DİKKATLİ İNCELEYİN"

Sağır, apartman ve site yönetimlerinde düzenlenen olağan genel kurulların yalnızca yönetim seçimi olmadığını, aidatların belirlenmesinden enerji giderlerine, güvenlik ve temizlik hizmetlerinden sosyal alanların kullanımına kadar birçok hayati kararın bu toplantılarda alındığını ifade etti. Katılımın düşük olmasının en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getiren Sağır, sakinlerin yönetimlerin sunduğu bütçeleri detaylı şekilde inceleyerek sürece aktif katılım göstermesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücretteki artışın, sitelerde en büyük gider kalemleri olan personel ve hizmet alım maliyetlerini doğrudan yükselttiğini belirten Sağır, 2026’da yürürlüğe girecek ücret artışının güvenlik, temizlik ve teknik personel maliyetlerini ciddi biçimde etkileyeceğini, bu nedenle aidatlarda artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Elektrik, doğalgaz ve su gibi enerji giderlerinde beklenen yükselişlerin de özellikle büyük sitelerde bütçe baskısı oluşturacağını dile getirdi.

Sağır, genel kurullarda bütçenin yanı sıra yönetim ve denetim kurullarının raporlarının da değerlendirilmesi gerektiğini, yönetime seçilecek kişilerin mevzuata hâkim ve planlama yetkinliğine sahip olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, büyük ve çok bloklu sitelerde profesyonel yönetim şirketleriyle çalışmanın mali disiplin ve şeffaflık sağladığını kaydetti.

Genel kurulların hukuka uygun yürütülmesi için ilan sürelerinin, gündem maddelerinin ve vekalet süreçlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Sağır, toplantıya katılamayan sakinlerin mutlaka vekaletname vererek temsil edilmelerini istedi. Sağır, toplu yaşam alanlarında sağlıklı bir düzenin ancak bilinçli katılım ve dayanışmayla sürdürülebileceğini sözlerine ekledi.