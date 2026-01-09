Sivas Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında dün Denetim Komisyonu için üye seçimine gitti. Komisyon üyelerinin belirlenmesi için kapalı zarf yöntemiyle yapılan seçimde oyların sayımı esnasında ilginç bir an yaşandı. Oy pusulalarından birinde, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen'in adı yer aldı. ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER Oy pusulasını okuyan görevli kısa süreli bir duraksama yaşarken, bazı meclis üyeleri gülümseyerek karşıladı, bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. OY GEÇERSİZ SAYILDI Seçim sırasında kullanılan oy, meclis kuralları gereği geçersiz sayılmazken oy kullanan kişinin kim olduğu açıklandı.

