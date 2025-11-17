Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan S.Y.’ye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği maden ocağında yaşanan göçükle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin hemen ardından sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y.'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.