Sivas'ta yerel bir marketler zinciri şubesinde yazar kasanın patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle, Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki yer alan bir market zinciri şubesinde personelinin iftar yaptığı sırada, giriş kapısı bölümünde bulunan yazar kasada henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.
Yangını fark eden market çalışanları iş yerinin diğer kapısından çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada, kasanın yanında bulunan deodorant kutuları da patladı.
Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.