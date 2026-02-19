Trendyol 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Adana Demirspor sahasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

3’üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Sivasspor’dan atılan uzun pası Adana Demirspor kalecisi Murat ıskan geçti. Topu önünde bulan Ethemi, topu ağlara gönderdi. Golün ardından ofsayt bayrağı kalkarken, VAR’dan yapılan incelemenin ardından ağlara giden top geçerlilik kazandı: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

3 GOL İPTAL OLDU

51’inci dakikada Feyzi’nin ortasında Avramovski’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak VAR incelemesinin ardından, ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 59’uncu dakikada Avramovski’nin pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Manaj, topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. 76’ncı dakikada Kamil’in pasıyla topla buluşan Manaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak, konuk ekibin bulduğu golde bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

88’inci dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Gökdeniz, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla, sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivasspor, 32 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor ise puanını -39 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek.