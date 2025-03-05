Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.

Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

Teşekkürler Ömer Erdoğan



Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.



Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar… pic.twitter.com/Q8h09u1KKR — Sivasspor (@Sivasspor) March 5, 2025

77 GÜN GÖREVDE KALDI

Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Ömer Erdoğan, 77 gün görevde kalabildi. Sivasspor, 19 Aralık 2024'te teknik direktörlük görevine getirdiği Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig ve 3 kupa maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Erdoğan, Sivas temsilcisinin başında ligde ilk sınavında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek aldı.

Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada ikas Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ligin 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 26. haftada RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Erdoğan'ın görevine getirilmesinin ardından Sivasspor, ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gole engel olamadı.