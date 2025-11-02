Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde son olarak 4. haftada deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, 5. haftada evindeki SMS Grup Sarıyer maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 7. haftada iç sahada Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında ise deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasında sahasında Serikspor'la, 10. haftada ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada ise evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin 12. haftasında dün deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak 7 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ligde 12 hafta sonunda 14 puan toplayan Sivas temsilcisi, bir sonraki maçta sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.