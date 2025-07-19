Sıcak havalarda böbrek sağlığının daha fazla dikkat gerektirdiğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Dr. Merve Aktar, “Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte terleme yoluyla ciddi miktarda sıvı kaybı yaşanır. Bu durum, böbreklere gelen kan akımının azalmasına ve atık maddelerin yeterince süzülememesine neden olabilir’’ dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Merve Aktar

MEYVE SEBZE TÜKETİN

Böbreklerin yeterli sıvı alımı olmadığı durumlarda susuz kaldığını ve bunun da böbrek işlevlerinde bozulmalara yol açtığını vurgulayan Aktar, şu uyarılarda bulundu:

- Sıvı kaybı arttıkça, özellikle yaşlılar, çocuklar, diyabet, tansiyon ya da kalp hastalığı olan bireylerde böbrek hasarı gelişme riski ciddi şekilde yükselir.

- Ayrıca böbrek taşı riski de artar. Yetişkin bir bireyin ortalama günlük su ihtiyacı, hava sıcaklığı ve fiziksel aktivitesine bağlı olarak 2 ila 2.5 litre arasında değişir.

- Ancak bu suyun yanı sıra tüketilen meyve, sebze ve sıvı içeren gıdalarla da karşılanmalıdır.

Yaz aylarında böbrek sağlığını koruma yolları şöyle sıralanabilir:

- Geceleri sık aralıklarla su için. Susamayı beklemeyin.

- Sabah idrarınızın rengine bakın, açık sarı olması gerekir.

- Güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın.

- Aşırı tuz ve protein tüketiminden kaçının.

- İlaçlarınızı hekiminizle birlikte gözden geçirin.