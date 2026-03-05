1979 yılında İran’daki devrime öncülük eden Âyetullah Humeynî, Şah tarafından sürgüne gönderildi. 1964 ile 1978 arasında Türkiye ve Irak’taki yaklaşık 14 yıl süren sürgün hayatı yaşadı.

Yılmaz Özdil’in, SÖZCÜ gazetesindeki köşesinde de yazdığı gibi, Humeyni önce Ankara’ya geldi, kentte 45 gün kaldı. Humeyni, kenti gezmek istemiş, dini kıyafetle dışarı çıkmasına izin verilmemişti. Bunu kendisine karşı saygısızlık olarak algılayan Humeyni, dışarı çıkmamayı tercih etmişti.

Humeyni Ankara’da tepki gösterdiği sivil kıyafetleri Bursa’da giydi.

Bir süre sonra Bursa’ya gönderilen Humeyni, burada Farsça bilen MİT mensubu Albay Ali Çetiner’in gözetimine verildi ve Çetiner ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ailenin evine ilk gelişinde, evde başı açık bir kadının bulunmasına tepki gösterdi.

Ev sahibi Melahat Hanım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarını hatırlatarak geri adım atmadı. Zamanla aralarındaki ilişki yumuşadı. Humeyni, Bursa’da sivil kıyafetle dolaşmayı kabul etti. Bursa Ulu Camii’yi ziyaret ederken sivil kıyafetle çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansıdı.