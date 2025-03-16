Phuket'te ailesiyle tatil yapan Constable, ısırığın ardından sağlık durumunu normal karşıladı. Ancak İngiltere’ye döndükten kısa bir süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı.

Yüksek ateş, aşırı yorgunluk ve şiddetli kas ağrıları gibi grip benzeri belirtiler gösterdi. Telefonla görüştüğü doktorlar, semptomlarının uçuş sırasında kaptığı bir enfeksiyon olabileceğini düşündü. Ancak zaman geçtikçe durumu daha da kötüleşti.

Hastalığı ilerledikçe Constable yatağa bağımlı hale geldi ve iki hafta boyunca neredeyse hiç kalkamadı. Şiddetli susuzluk, bilinç kaybı, gözlerinin arkasında yoğun ağrı, diş eti kanamaları ve baş dönmesi gibi semptomlar yaşamaya başladı.

Ciddi kilo kaybı yaşadı ve vücudundaki derisi dökülmeye başladı. Süreç boyunca gerçeklik algısı da değişti ve çevresindeki binaları kendisinden daha küçük, kollarını ise anormal derecede uzun görmeye başladı.

Bir dizi testin ardından doktorlar, Constable’a Deng humması teşhisi koydu. Bu hastalık, Asya ve Batı Pasifik’te yaygın olan ve sivrisinekler tarafından taşınan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Doktorlar ayrıca, Japon ensefaliti geçirdiğini de düşündü. Bu hastalık beyin iltihabına yol açabiliyor ve nörolojik bozukluklara neden olabiliyor.

Deng hummasının fiziksel semptomları zamanla azalsa da, Constable Tourette sendromu geliştirdi. Konuşma güçlüğü çekmeye ve halüsinasyon görmeye başladı, istemsiz tikler yaşadı ve bazen kendine zarar verecek hareketlerde bulundu. Aynı zamanda anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) belirtileri gösterdi.

Doktorlar, Tourette sendromunu kontrol altına almak için ilaçlar reçete etti, ancak bu ilaçlar Constable’ı duygusal olarak hissizleştirdiği için tedaviyi bıraktı. Bunun yerine, ailesinin, sanatın ve doğanın ona yardımcı olduğunu belirtti. Mayıs ayında düzenlenecek olan sanat sergisinde, yaşadığı sürecin insanlara destek ve iyileşme konusunda ilham vermesini umuyor.

Deng humması doğrudan Tourette sendromuna yol açmasa da, bazı nadir vakalarda beyin iltihabı gibi nörolojik komplikasyonlara neden olabiliyor. Bu tür hastalıkların uzun vadeli etkileri, kişinin yaşam kalitesini kalıcı olarak değiştirebiliyor.