İzlanda, bu aya kadar sivrisineklerin yaşamadığı birkaç yerden biriydi. Diğeri ise Antarktika. Ancak ülke, küresel ortalamaların dört katı hızla ısınıyor. Bu da böceklerin ve sineklerin, özellikle soğuğa dayanıklı türlerin yaşam bulabileceği yeni alanlar oluşturuyor.

İLK SİVRİSİNEK TESPİTİ YAPILDI

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthías Alfreðsson, ilk tespiti doğruladı. Culiseta annulata türüne ait iki dişi ve bir erkek sivrisinek, Kiðafell, Kjós bölgesinde bir vatandaş bilim insanı tarafından yakalandı. Bu örnekler, gece kelebeklerini cezbetmek için kullanılan kırmızı şarap kurdele tuzakları ile toplanmıştı.

İzlanda’nın serin ve nemli ortamına uyum sağlayabilen bu türün, soğuk kışları bodrumlarda ve ahırlarda geçirerek hayatta kalabildiği belirtiliyor. Bu özelliğiyle ülke koşullarına adapte olabilecek potansiyele sahip.

DÜNYA GENELİNDE POPÜLASYONLARI ARTIYOR

Sivrisinekleri ilk fark eden kişi olan Björn Hjaltason, "16 Ekim akşamında kırmızı şarap kurdelesinde garip bir sinek gördüm" diyerek gözlemini İzlanda Böcekleri adlı Facebook grubunda paylaştı. Dişinin ardından iki örnek daha yakalayıp enstitüye gönderdi.

İklim değişikliği yalnızca İzlanda’da değil, dünya genelinde sivrisinek popülasyonlarını artırıyor. İngiltere’de bu yıl Aedes aegypti (Mısır sivrisineği) yumurtalarına rastlanırken, Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) de Kent bölgesinde görüldü. Bu türler, dang humması, chikungunya ve Zika virüsü gibi tropikal hastalıkları yayma potansiyeline sahip.

Öte yandan, İzlanda’daki sivrisineklerin çoğu türünün sert kış koşullarında hayatta kalması hâlâ zor. Ancak araştırmacılara göre, bataklıklar ve göletler gibi uygun üreme alanlarının varlığı, sıcaklıklar yükseldikçe yeni türlerin kalıcı olarak yerleşmesine olanak tanıyabilir.