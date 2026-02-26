Celal Karatüre'nin "Kabe'de hacılar hu der Allah" isimli ilahisi sosyal medyada hızla yayılmasının ardından siyaset dünyasında tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında. “Kâbe’de hacılar ‘Hû’ der Allah” ile ünlenen Celal Karatüre'ye övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

Erdoğan'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın ilahi okumasına "Artık öyle konforlu siyaset yok. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor. Şunu söyleyeyim. O ilahi, okuyanların ağzına yakışır, hocalar okur, hafızlar okur, dinlenir. Ayrı konu. Ama siyasetin konusu değildir. Siyasetin konusu nedir biliyor musun? İlahiyi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde hem okuyana hem dinleyene sonuna kadar saygılıyız. Ama sen çıkınca oraya Erdoğan ilahi okumayacaksın, ilahi Erdoğan. Oraya çıkıp yoksulluğu bitirmeyi konuşacaksın. İşsizliği konuşacaksın. Kuru ekmekle sahurları, sosyal yardımla iftar yapanları konuşacaksın. Oraya çıkınca işsizliği bitiriyor musun, onu konuşacaksın. Onun dışında ilahi ile, onun dışında dini değerlerle sanki bu ülkede insanların inancına saldırı varmış gibi tutup da konuşmayacaksın" ifadeleriyle tepki göstermişti.

AKP'Lİ ÇELİK: SİYASİ NAVİGASYON PROBLEMİ VAHİM BİR NOKTAYA GELDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Özel'e yanıt verdi.

Ömer Çelik'in paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda "ilahi okuyor" diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının "siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor."

BAŞARIR: MİLLETİN DERDİNİ İLAHİLERLE İNANÇ SÖMÜRÜSÜYLE SÖNDÜRECEĞİNİ SANIYORSUNUZ

Çelik'e yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Başarır Çelik'in paylaşımını alıntılayarak "Bizde rota net ama sizde 'vicdan navigasyonu' problemi var! Siz, milletin boş kalan tenceresini doldurmaya giden yolu bulamayanlarsınız! Milletin feryadını ilahilerle, mutfaktaki yangını inanç istismarıyla söndüreceğinizi sanıyorsunuz! İstediğiniz kadar yapay tartışma açmaya, algı oluşturmaya uğraşın; biz milletin derdini konuşmaya devam edeceğiz, sizin de uykularınız daha çok kaçacak!" dedi.