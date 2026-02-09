Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bir süredir AKP’ye katılacağı iddialarıyla gündemdeyken CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

2023’te İYİ Parti’den ayrılan Özarslan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde katıldığı CHP ile yollarını ayırdı.

Özarslan, 6 Ocak’ta Bakan Murat Kurum’la görüştüğünü, bu temasın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tehdit, hakaret ve iftira içeren mesajlar aldığını öne sürdü.

Özel, Özarslan’ın kendisine ve annesine küfredildiği yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetti.

Özgür Özel ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi.

Özarslan’ın aksini ispat için ekran görüntüsünü paylaşmaya çağıran Özel, "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. 'Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

CHP kaynakları ise Özarslan hakkında 5 suç duyurusu bulunduğunu, yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir süredir AKP ile gizli temas yürüttüğünü ve dosyaların kapatılacağı sözü üzerine partiyle anlaşma sağladığını iddia etti.

İşte Özel’in Özarslan’a attığı iddia edilen mesajlar:

– Ben sana inandım. Şimdi sana iftira atanlara, sana hırsız diyenlere teslim oluyorsun.

– Hırsız olduğunuz, şerefsiz olduğunu kabul ediyorsun.

– Anladım ki sen bir hırsızsın!

– G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun.

– Sen gerçek bir hırsızsın!

– Alçak köpek!

– S*.. git!

– Senin yerin onların yanı.

– Hak ettiğin yeri buldun, s*.. git.

– Senin dürüst adamlarla işin yok!

– Yalaka!

– Karaktersiz p..!

– Karakterin olsaydı Mansur Yavaş’ı satmazdın.

– Yolsuz olduğunu, hırsız olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin.

– Elime düşeceksin.

– Acırsam namerdim.

– Bizim hırsızlarla işimiz yok.

– Seni doğuran ana senden utanır!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT YANIT

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Yalan atıyor. “Aileme, anneme, babama küfretti” diyor; böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: “Sana hırsız dediler, seni çağırdım, sordum. ‘Yolsuzluğum, hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin.

-Sana inandım, güvendim. Şimdi, hırsız diyenlere gidiyor, sana güvenenleri bırakıyorsun. Bu yaptığınla senin büyük bir hırsız olduğuna inandım. Çünkü bizim irademizi çalıyorsun. Ayrıca sana söylenenlerin hepsini, bütün o suçları işlediğin belli oluyor. Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de evlatlarını da torunlarını da utandıracak. Bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim.” Dediğim bu.

-“Milli manevi değerlere küfretti” diyor.

-Ne milli manevi değeri? Getirsin, göstersin. Ne milli manevi değerine ne ailesine... Anneye küfür yok. Zaten PORTAŞ meselesi üzerinden beş tane dosya, AK Partililer bunu vermiş. AK Partililer “Kapımıza geliyor, MHP’nin kapısına gidiyor, bunlardan kurtulmak için sığınıyor” diyordu. Adam AK Parti'ye geçiyor çarşamba günü. Esas meselenin özü o, bizim de tepkimiz ona.

Özarslan’ı aramanızın sebebi neydi? AK Parti'ye geçeceği için mi aradınız?

-Hayır hayır, ben onu bir gün önce de aradım.

-Niçin aramıştınız?

-Şundan dolayı aradım: İl başkanımızın telefonlarına çıkmıyor. Mansur Başkan, “Bir şeyler duydum, Mesut doğru mu?” diye yazmış, cevap vermemiş.

-Kimsenin telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine WhatsApp'tan aradım. Ben arayınca açtı. Perşembe günü… İddiaları sorunca “Ben o kadar nokta nokta mıyım genel başkanım? Bunları söyleyenler yalan söylüyor, ben sizinle beraberim” dedi. Ben de dedim ki, “O zaman mesaj at ve bu tartışmayı bitir.” Dedi ki, “Pazartesi günü İller Bankası'nda Murat Kurum’la bir işim var, sonra atayım mesajı.”

-Dedim ki, “CHP'nin üyesisin. ‘Ben partimdeyim, böyle tartışmalara gerek yok” demekle Murat Kurum senin işini mi yapmayacak?” O da “Dur atayım” dedi, kapattı, atmadı mesajı. Sonra uzun süre telefonları kapalıydı.

Özarslan ile ilgili daha önce neden ihraç mekanizmasını devreye koymadınız?

-Bilmiyorduk ki. Adam “Genel Başkanım korkacak, utanacak bir şeyim yok. Hırsızlığım, yolsuzluğum yok, alnım açık” dedi. Nasıl bağırıyor, çağırıyor…

-Biz de inandık. Ama şimdi parti değiştirmeye kalkınca demek ki korktuğu bir şey varmış diye düşünüyorsun. Yoksa hani her iddia edilen adamı partiden atamazsın. Ben çağırdım, konuştum, “Korktuğun bir şey var mı, bir yanlışın var mı?” Her şekilde yalanladı.

Sizce istifa etme ve geçme sebebi ne?

Demek ki bunu bir şekilde bir yerden kıstırmışlar. Yani ya AK Parti'ye geçeceksin ya Silivri'ye gideceksin. Gördüğüm o yani.